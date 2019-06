Překvapte návštěvu u grilu. Tento recept na ciabattu si zamilujete!

Chystáte pořádnou letní grilovačku pro vaše přátele a nevíte, co jim nabídnout jako přílohu? Vykašlete se na kupované pečivo, které vám hned ztvrdne, a překvapte vaše přátele domácí ciabattou. Vše domácí se přece vždy cení!

Recet na domácí ciabattu

Suroviny na těsto

• 170 ml vlažné vody

• 1 lžíce olivového oleje

• 250g hladké mouky

• 1 lžička soli

• 1/2 lžičky cukru

• 1/5 kostky droždí

Vyšperkujte si ji

• sušená rajčata

• zelené olivy

• čerstvá bazalka nebo rozmarýn

Co navrch

• 5 lžic olivového oleje

• 2 stroužky česneku

• rozmarýn nebo bazalka

Postup: Do misky nalijte část vody, cukr, droždí a zamíchejte. Následně nechte na teplém místě kvásek vzejít. Mezitím si do větší mísy připravte mouku, sůl a olivový olej. Až kvásek vzejde, přidejte ho do mísy s moukou a všechny ingredience vypracujte do hladkého těsta.

Připravené těsto přikryjte utěrkou a nechte 20 minut kynout. Buď ho můžete strčit do tepla pod peřiny, jako to dělávaly vaše babičky, nebo si můžete pomoci troubou, kterou vyhřejete na minimum (40-50 stupňů).

Po 20 minutách přidejte do těsta nakrájená sušená rajčata či olivy a nechte následně dalších 20 minut kynout. Pokud ciabattu nechcete ničím plnit, tento krok vynechejte.

Je zcela na vás, zda budete chtít pečivo na menší, nebo velké bagety. Dle vašich preferencí zpracujte těsto do bagetek na pečící papír a následně pečte dalších 20 minut na přibližně 200 stupňů.

Až budou bagetky upečené, potřete je olivovým olejem smíchaným s prolisovaným česnekem, ozdobte čerstvými bylinkami a hrubozrnou solí. Poté už je můžete nakrájet na tenší plátky a dát jako přílohu k vašemu oblíbenému jídlu!