Premiér Babiš se před rakouským kancléřem styděl! Za co se omluvil?

Návštěva v České republice je první zahraniční návštěvou spolkového kancléře od jeho jmenování do funkce. Oba politici v Kramářově vile hovořili především o dopravní infrastruktuře, energetice a unijní agendě a ocenili velmi dobré vztahy obou zemí.

"Velice si vážím toho, že na první zahraniční cestu po nedávném jmenování spolkovým kancléřem zavítal právě k nám do České republiky. Je to jasné potvrzení česko-rakouského přátelství a našich výborných vztahů i důkaz toho, že je Rakousko blízkým partnerem našeho regionu,“ uvedl český premiér.

Zásadním tématem jednání byla výstavba přeshraničních dopravních spojení, a to zejména dálnic z Brna do Vídně a z Prahy do Lince. V roce 2019 byl na české straně dokončen úsek dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi a začala stavba obchvatu kolem Českých Budějovic, který by měl být hotový v létě 2022.

„My jsme tyto dálnice v minulosti trochu zapomněli stavět a teď se to snažíme dohnat. Jasně deklarujeme, že chceme být s dálnicí Praha–Linec na rakouské hranici v roce 2024. Co se týče trasy Brno–Vídeň, tam je to malinko komplikovanější. Naši předchůdci bohužel vybrali trasu kolem Mikulova místo toho, aby trochu přemýšleli a vybrali trasu přes Břeclav. Už jsme to mohli mít hotové,“ poznamenal premiér Babiš.

O dalším postupu bude ve Vídni vyjednávat česká delegace v čele s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem.