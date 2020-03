Babiš by si přál návrat Karla IV. "Aby realizoval můj plán," prohlásil

Na hradě Karlštejn začala rozsáhlá rekonstrukce. Za tři roky se má obnovit třeba Císařský palác nebo hradní purkrabství. Opravy vyjdou na více než 150 milionů korun. Turistů by se ale dotknout neměly.

Navenek stabilní, uvnitř podle odborníků trouchnivý. Hrad Karlštejn se po více než dvaceti letech opět dočká oprav. "Cílem je výrazně zlepšit podmínky pro návštěvníky, po všech stránkách to je nevyhovující," vysvětlil ředitel Národního památkového ústavu Dušan Michelfeit.

Plán počítá s vybudováním moderního návštěvnického centra, to vznikne na nádvoří za těmito dveřmi. Kromě toho se mají obnovit i prostory, které zatím oči návštěvníků nikdy nespatřily. "Suterén purkrabství nebyl přístupný nikdy. Kam se návštěvníci nikdy nepodívali, je také parkán pod palácem, tam by měl vzniknout relaxační plac," řekl Lukáš Kunst, kastelán.

Rekonstrukce může přinést i víc než jen novou tvář některých prostor. Karlštejnský kastelán dokonce doufá v poklad. "Já v to velmi doufám, že se podaří najít poklad. Asi to nebudou skvosty na bázi korunovačních klenot, ale nějaké drobnosti si myslím tam budou," dodal Kunst.

Oficiálně se ve čtvrtek o zahájení stavby postarali předseda vlády s ministrem kultury. "My bychom potřebovali, aby se vrátil teď na několik let a měl ty kompetence, aby tu naši zemičku dal do pořádku a realizoval národní investiční plán, který jsem vymyslel," prohlásil Andrej Babiš o Karlu IV.

Opravy budou hotové do konce roku 2022. Turistických tras by se neměly dotknout a hrad bude v běžném provozu.