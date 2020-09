Premiér Babiš ŽIVĚ: Jak ovlivní volby koronavirus a kauzy hnutí ANO

Jak Česko zvládá boj s koronavirem, nebo zda kvůli průšvihům Jaroslavy Pokorné Jermanové hrozí, že hnutí ANO ztratí hejtmanské křeslo ve středních Čechách. To jsou témata, na která se dnes bude v předvolební debatě na TN.cz ptát moderátorka Bára Divišová předsedy vlády a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Rozhovor sledujte živě v 17:45.

Nakažených přibývá, opatření se zpřísňují. S jakými scénáři vláda pracuje? „Ty opatření jsou na 14 dní a jde o to, aby teď to všichni respektovali, a doufám, že se nám podaří tu křivku nakažení zploštit a zastavit nárůst,“ říká premiér.

Co hrozí v případě, že čísla nakažených porostou dál? Budou se zavírat školy? Omezí se pohyb? A ptát se budeme i na krajské volby. S čím do nich hnutí ANO jde? Kolik hejtmanů má hnutí ANO šanci obhájit? Projeví se na volebních výsledcích v jihomoravském kraji kauza Stoka? Spočítají to voliči Jaroslavě Pokorné Jermanové za její prohřešky?

A co by zajímalo vás? Ptát se můžete už teď na webu TN.cz. Přímý přenos rozhovoru s premiérem sledujte od 17:45 živě na TN.cz.