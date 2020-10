Premiér o volbách: Všichni proti ANO a tomu hnusnému Babišovi

Babiš dle svých slov pochybuje o tom, že lidé vůbec věděli, o čem byly volby. "Všichni udělají všechno pro to, aby nás obešli. Zažili jsme to i minulý rok v Hradci Králové, kde se spojilo sedm stran, teď se jich spojí devět, deset proti ANO. Nám nezbývá nic jiného než to akceptovat, i když tomu nerozumím," prohlásil premiér.

Na rozdíl od opozice prý může zdokumentovat vše, co v politice udělal od doby, kdy působil jako ministr financí, až do dnešních dní. Celému "protibabišovskému" odporu prý nerozumí. Volby dle jeho slov nebyly o programech, ale o "spiknutí nenávisti proti Babišovi a hnutí ANO, které všichni nenávidí a neustále ho někdo pomlouvá".

Kolik hejtmanů nakonec ANO získá, si premiér odhadnout netroufl. Stejně jako výsledek senátních voleb. Doufá jen, že zvolení hejtmani budou spolupracovat s vládou.

"Je to o lidech, měl jsem dobrou spolupráci s hejtmankou Stráskou, s panem Čunkem. Záleží na tom, jestli máte dobrou chemii a chcete spolupracovat, nebo děláte politiku. A někteří před volbami dělali politiku," prohlásil na tiskové konferenci.

Premiér také připomněl, že vzhledem k pandemii je důležité se především semknout a doufá v dobrou spolupráci poté, co se vztahy po volbách zase vrátí do normálu. Opozici vytkl, že vůbec nevnímá, co vláda nebo hnutí ANO vůbec dělá.

"Je to zkrátka proti Babišovi, to je ono. Teď to řekla paní Pekarová (šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová), že to bude super, když se všichni spojí proti tomu hnusnému Babišovi," tvrdí předseda hnutí ANO. Sám dle svého vyjádření na plánování a realizaci kampaně neměl čas a plnil důležitější úkoly.

Výsledky ve Středočeském kraji Andreje Babiše prý příjemně překvapily. "Je škoda, že si to paní hejtmanka pokazila různými aférami. Paní Jermanová odvedla dobrou práci, ale zkrátka to nedopadlo," posteskl si premiér.