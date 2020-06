Premiér si prohlédl rozestavěnou D6. Prozradil, kdy má být hotová

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů by měla být kompletně dokončená za čtyři roky. Takový plán představil v pátek premiér Andrej Babiš (ANO), který se byl podívat na jeden ze tří rozestavěných úseků. K úplnému dokončení chybí ještě dvě třetiny.

V tuto chvíli jsou rozestavěné tři úseky dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů o celkové délce 15 kilometrů. Úsek mezi Novým Strašecím a Řevničovem by měl být dokončen a zprovozněn ještě letos na sklonku roku. Práce pokračují také na obchvatu Lubence, tam bude hotovo až příští rok.

Další úseky jsou teprve v přípravné fázi. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by měl kompletnímu dokončení pomoci Sněmovnou schválený liniový zákon, který prý zkrátí přípravu silničních staveb o pět let. Ministr dopravy má proto ambiciózní plán, že by se zbývající část dálnice až do Karlových Varů, což je zhruba 80 kilometrů, podařilo dokončit za čtyři roky.

O přímé a rychlé spojení s Prahou už léta usiluje i Karlovarský kraj. Celá dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary, původně vedená jako rychlostní silnice, přitom měla být hotová už nejméně čtyři roky - alespoň podle plánů ministerstva dopravy z roku 2009. Za deset let se přitom podařilo zprovoznit pouze čtyřkilometrový úsek.

Po dokončení bude dálnice D6 měřit 115 kilometrů a řidiči se z Prahy do Karlových Varů dostanou za 50 minut.