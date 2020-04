Premiérův e-mail patří člověku z Agrofertu, může jít o bezpečnostní riziko

Premiér Andrej Babiš využívá e-mail, který spravuje a vlastní zaměstanec holdingu Agrofert. Podle mluvčího Úřadu vlády jde ve skrze o soukromou a nevýznamou korespondenci, další zdroje však tvrdí, že adresu využíval i k řešení projektů v režimu utajení. Pro stát by to znamenalo bezpečnostní riziko.

Kdykoliv je premiér Andrej Babiš (ANO) tázán v souvislosti s holdingem Agrofert, neochvějně tvrdí, že s ním nemá nic společného, o mluví o něm jen jako o své bývalé "firmě".

Čas od času však vyplavou na povrch náznaky, že by to tak být nemuselo a provázanost Babiše s konglomerátem může stále fungovat. Zatím posledním takovým vodítkem je zjištění, že internetovou doménu e-babis.cz vlastní jeden z aktivních pracovníků Agrofertu. Jako první o tom informoval portál Seznam zprávy.

Doménu zakoupil 11. prosince 2013 Martin Branský, IT zaměstnanec sítě Agrofert, který však Seznamu na otázku, zda je správcem serveru e-babis.cz, zavěsil telefon. Stránka je zaplacená na deset let, je stále aktivní a od začátku nezměnila majitele. V době nákupu byl Andrej Babiš stále veden jako majitel Agrofertu, na tom, že mu jeden ze zaměstnanců zakoupil internetovou doménu, by tak nebylo nic zvláštního. Kdyby tedy premiér server stále aktivně nevyužíval.

Důkaz o tom poskytl čelní představitel státu vlastně sám, stalo se tak během pravidelného nedělního videoreportu, ve kterém na sociálních sítích informuje o událostech z proběhlého týdne.

Kamera v jeden moment zachytila druhou stranu dokumentu, jenž Babiš zrovna držel v rukou, na které byl vytištěný text od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zarážející však bylo, že elektronickou zprávu posílal na adresu ab@e-babis.cz, tedy e-mail vytvořený a spravovaný v rámci výše zmíněné domény.

"Jedná se o jeho soukromou adresu. Vládní představitelé mu tam posílají podklady, nejsou tam žádné vládní dokumenty," ujistil ředitel komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

Seznam Zprávy však údajně mají k dispozici komunikaci mezi Ministerstvem dopravy a Andrejem Babišem, který píše právě z e-mailu ab@e-babis.cz a zadává úkoly svým podřízeným ve vládě.

S dalšími informacemi přišel také portál Hlídač státu, který se stará o veřejnou kontrolu státních institucí. "Andrej Babiš adresu využívá ke komunikaci s ostatními ministry, úředníky státní správy i veřejností. Máme důkazy, že v těchto e-mailech aktivně řeší také projekty vedené v některém z režimů utajení," píše na webu IT odborník a zakladatel portálu Michal Bláha.

Používaní e-mailu vlastněného zaměstnancem Agrofertu by pak už podle těchto informací mohlo představovat jasné bezpečnostní riziko. "Není známa identita osob, které mailový server provozují. Tyto osoby nejsou prověřeny bezpečnostními složkami," vysvětluje Bláha s tím, že tak vůbec nevíme, kdo může veškerou premiérovu komunikaci sledovat, ukládat nebo odcizit.

Podobný problém v minulosti řešila bývalá první dáma USA a protikandidátka Donalda Trumpa v prezidentských volbách Hillary Clintonová. Jako ministryně zahraničí totiž používala k oficiální komunikaci svoji soukromou e-mailovou adresu. Vyšetřoval ji dokonce FBI a přestože nakonec nebyla odsouzena, mohl incident přispět k porážce v souboji o Bílý dům.

Podívejte se na část videa, kde je manipulace s dokumentem odkazujícím na spojení s Agrofertem dobře vidět: