Přemnožené divočáky se loni zredukovat nepodařilo, kvůli lidem se stahují hlouběji do lesů

Myslivci napříč celou Českou republikou odlovili v loňském roce asi 182 tisíc kusů divočáků. Je to pokles proti předchozímu roku asi o šedesát tisíc. I tady se nejspíš odrazila pandemie koronaviru, lidé totiž častěji chodili do přírody. To pochopitelně divočáky nutilo k tomu, aby se stahovali hlouběji do lesů.

Dalším důvodem je podle myslivců i to, že vlivem častých dešťů a minimálního sucha bylo hodně přirozené potravy. Divoká prasata se tak na rozdíl od předchozích let v takové míře nestahovala k mysliveckým vnadištím.

Stát rozhodl o velké redukci počtu divočáků poté, co se na Zlínsku na jaře roku 2017 objevil africký mor prasat. Lesy severně od Zlína na dlouhé měsíce obehnaly elektrické i pachové ohradníky, aby se nakažená zvěř nešířila mimo region.

Nákaza se totiž velmi jednoduše může přenést do domácích i komerčních chovů prasat. Momentálně je zóna intenzivního odlovu od poloviny listopadu vyhlášena hlavně na severu Čech při hranici s Polskem a Německem.