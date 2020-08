Přepadli hernu se sekyrou a tyčí, barman skončil v bezvědomí!

Policie zadržela dva muže z Domažlicka, kteří jsou podezřelí, že na konci července přepadli hernu v Holýšově, při čemž vzali peníze a zmlátili barmana do bezvědomí. Soud oba dva muže ve čtvrtek poslal do vazby.

Maskovaní muži ve věku 18 a 38 let vstoupili 23. července kolem půl druhé ráno do herny v Holýšově na Domažlicku. Informaci přinesl portál Krimi-Plzeň. Ozbrojeni sekyrou a tyčí se násilím dostali do vnitřních prostorů, kde zaútočili na cizince, který dělal za barem. Následně z herny odcizili peníze a utekli.

Napadený barman skončil v bezvědomí a byl okamžitě operován, jelikož měl vážně poraněnou hlavu.

"Opakovaně ho udeřili do hlavy a způsobili mu život ohrožující těžké poranění hlavy. Ihned poté prohledali jeho oblečení a hernu, odnesli si finanční hotovost a utekli,“ informuje policejní mluvčí Martina Korandová.

Policisté okamžitě ohledali místo činu, zajistili kamerové záznamy a propátrávali okolí. Při pátrací akci policisté z obvodního oddělení Holýšov nalezli vyrobené kukly a další důkazy.

Na základě všech poznatků policisté zadrželi 12. srpna ráno právě tyto dva muže. Mladšího na jedné ubytovně v Holýšově a druhého v Kralovicích. Po provedení potřebných úkonů proběhly výslechy a oba se k činu doznali.