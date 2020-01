Poslanci řešili vražedkyni Janákovou. Přinutila je změnit zákon

Novelu trestního řádu dnes schválila sněmovna v prvním čtení, podpořilo ji 148 poslanců. Podle nich by měla zabránit tomu, aby se ženy odsouzené za závažné zločiny mohly vyhnout nástupu do výkonu trestu. Novela ruší automatický proces, který toto těhotným ženám umožňoval.

Nově by měl přerušení trestu nebo odklad nástupu do vězení posuzovat soud. Zohledňovat bude nejen zájmy dítěte, ale také osobnost a nebezpečnost odsouzené. Na návrhu se shodly strany napříč politickým spektrem.

Jde především o politickou reakci na kauzu Petry Janákové. Tu soud poslal do vězení na třicet let za vraždu sběratele mincí a známek, na které se podílela s bývalým manželem. Kvůli těhotenství ji ale museli z vězení dočasně propustit.

Trest jí původně přerušili do doby, než dítě, které se narodilo loni v srpnu, dosáhne věku jednoho roku. Žena nakonec putovala zpátky do vazby poté, co se prokázalo, že lhala, když tvrdila, že otěhotněla poté, co ji znásilnil vězeňský dozorce.

Proti propuštění tehdy protestovala veřejnost, která se obávala jejího nekontrolovaného pobytu svobodě. Právě na to reagovali poslanci a po zrychleném schválení sněmovny putuje novela do senátu.