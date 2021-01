Přes 20 let v nejistotě. Obyvatelé bytů H-Systemu mohou domovy odkoupit

56 rodin z 60 podalo ve výběrovém řízení nejvyšší nabídku. Na čtyři byty žádná nabídka nepřišla. Jejich současní obyvatelé tak o příbytky zřejmě nemají zájem a jsou připraveni je opustit.

Zbylé byty se tak budou během letošního roku dražit za cenu určenou znaleckým posudkem znovu.

Nyní ale již budou vyklizené, budoucí majitel se tak do nich bude moci okamžitě nastěhovat. Původně se teď byty prodávaly i s jejich obyvateli.

Do výběrového řízení na prodej bytů se přihlásili především jejich současní uživatelé, třetí strany moc nabídek nepodaly, navíc ani jedna z nich nebyla nejvyšší. To může být také tím, že neměli možnost se do bytů podívat. Všechny byty by měly být na nové majitele převedeny během letošního roku.

