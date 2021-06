Přes Česko opět přejíždí jednotky USA, budou tu několik dní

První američtí vojáci se při návratu z Maďarska dostali na území ČR v neděli večer. Další jednotky budou následovat.

Kolem 600 vojáků, kteří převáží 200 kusů vojenské techniky, se dělí na menší skupiny, aby se v Česku co nejméně omezil provoz na silnicích.

Přesun přes ČR by měl zabrat několik dní, poslední americké jednotky by měly odjet do Německa 17. června. Česká armáda, která se také účastnila mezinárodního cvičení, poskytuje logistickou podporu.

Americké jednotky překračovaly území České republiky už na konci května, směřovaly na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které se uskutečnilo v rámci aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.