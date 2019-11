Přes koleje u Brna šla maminka s dítětem (5). Holčičku srazil vlak!

V Adamově na Blansku si to po kolejišti v sobotu po poledni štrádovala maminka s pětiletou holčičkou. Chybělo málo a došlo by k velké tragédii - projíždějící vlak totiž srazil děvčátko. To ale naštěstí utrpělo jen lehčí zranění. Přesto skončilo v nemocnici.