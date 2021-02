Desítky tisíc dávek vakcín leží ve skladech. Babiš je ale spokojený

Stát dosud převzal 76 800 dávek vakcíny AstraZeneca proti onemocnění covid-19, ale až do středy 24. února s ní očkoval jen 15 263 zájemců. To je necelých 20 procent. Čtyři pětiny dodané očkovací látky tak leží – bez ohledu na naléhavou potřebu rychlého očkování – ve skladech.

Někteří koordinátoři očkování v krajích hned po první dodávce vakcín do ČR (6. února) přiznali, že si z opatrnosti odložili druhou dávku pro už očkované zájemce. Protože jsou výpadky v dodávkách po celé Evropě, chtěli se vyhnout tomu, že by neměli očkovací látku pro druhou dávku. Ta se musí podat s určitým časovým odstupem, a to podle doporučení výrobce.

I kdybychom ale na takovou argumentaci přistoupili, je ze statistik zjevné, že přes 40 tisíc vakcín AstraZeneca leží nevyužito z jiného důvodu. Představitelé krajů se na dotaz TN.cz vesměs hájili, že vyčkávali, aby mohli vakcíny podat pedagogům. Po obnovení prezenční výuky ve školách budou právě pracovníci škol vystaveni většímu riziku nákazy. Onemocnění covid-19 totiž často přenášejí děti, z nichž mnohé prodělávají nákazu zcela bez příznaků.

Například Středočeský kraj, který patří k premiantům v očkování touto vektorovou vakcínou, dosud nepoužil přes 62 % dodaných dávek AstraZeneca. A Karlovarský kraj, přestože je mezi nejvíce nákazou zasaženými oblastmi v ČR, do středy nevyužil přes 90 % dodané očkovací látky vyvinuté ve spolupráci s Univerzitou v Oxfordu.

Již zmíněný kraj pod Ještědem dosud dostal 2500 dávek zmíněné vakcíny, z toho očkoval 332 lidí. Ve skladech tam tedy zůstává přes 80 procent dodávky.

Samotnou imunizaci pedagogů spustily kraje až tento týden, "Ano, mohu potvrdit, že jsme si vakcínu od firmy AstraZeneca nechávali pro učitele. A toto úterý jsme jejich očkování zahájili,“ řekl TN.cz mluvčí libereckého kraje Filip Trdla.

Přesto si premiér Andrej Babiš očkování pochvaluje. Jeho čísla ovšem nesedí s těmi zveřejněnými na webu ministerstva zdravotnictví. "Aktuální stav doručených vakcín je 623 460 dávek. Rozdíl v naočkování činí pouhých 23 031 vakcín,“ napsal ministerský předseda ve čtvrtek odpoledne na twitteru. Oficiální statistiky ukazují, že jen u AstraZeneky činí rozdíl přes 60 tisíc.

