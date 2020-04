Přes zákaz uspořádali svatbu. Noc strávili v cele, policie zadržela i kněze

Zorganizovat svatbu dnes trvá novomanželům často i více než rok a účty za den D jdou do desítek i stovek tisíc. Oči pro pláč tak jistě zůstaly mnoha nevěstám, které si svůj den naplánovaly na první jarní dny. V Česku totiž stále platí v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zákaz organizovat jakékoli hromadné akce, až na výjimky tedy včetně svateb.

Podobná nařízení omezující pohyb a shromažďování platí ale i v mnoha zahraničních zemích. Například v Jihoafrické republice. Přesto tu musela nedávno policejní hlídka zasahovat ve městě Richards Bay v provincii KwaZulu-Natal na nepovolené svatbě.

Ženich a nevěsta do chomoutu spěchali zřejmě tak rychle, že si s omezujícími nařízeními nedělali hlavu a termín plánovaného obřadu nezměnili. Na svatbu si dokonce pozvali asi padesátku hostů. Jenže na rituál v podobě přenášení novomanželky přes práh již nedošlo. Místo do luxusní limuzíny si novomanželé nastoupili do policejního auta a svatební noc strávili v celách předběžného zadržení – pěkně každý zvlášť.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0