Přetížené nemocnice v Severním Irsku umístily pacienty do sanitek na parkovišti

Severní Irsko v současné době čelí prudkému nárůstu případů Covid-19. Vzrůstající tendence země zaznamenala poté, co teprve minulý týden zrušila lockdown. Kapacita nemocnic v severoirském regionu Antrim podle místních úřadů dosáhla v úterý 104 procent.

The scene outside Antrim Area Hospital. 17 ambulances now waiting. No room inside. Care being provided in the car park. pic.twitter.com/NBTGfkizgm