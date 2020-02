Převozníci na Lipně mají žně. Místo zimní pauzy stále brázdí přehradu

"Jezdíme už jedenáctý měsíc. Nikdy to tak nebylo, je to poprvé, je to premiéra," řekl převozník Marcel Lorenc. Přívoz v Horní Plané jezdí každou hodinu.

"Jedeme do Černé v Pošumaví a do Frymburku, takže si ušetříme pár kilometrů. Ušetřil jsem celou tu cestu, co bychom museli objíždět Lipno směrem na Hochficht. Já myslím, že to je kolem 20 kilometrů zkratka," řekli dva z řidičů, kteří si zkracují cestu přívozem.

Ve Frymburku přívoz ani přes extrémně teplou zimu nejezdí. Provozovatelé musejí momentálně opravit dno lodi. I hornoplánský přívoz ale budou muset převozníci na konci února vytáhnout na břeh.

"V březnu bychom měli udělat odstávku, udělat nějakou údržbu a připravit loď na sezónu," řekl převozník Lorenc. Podle meteorologů už letos Lipno zřejmě nezamrzne.