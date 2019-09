Převratné změny ve stomatologii. Péče zubařů bude dostupnější

Podle ministerstva zdravotní pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou ve stomatologické péči používány. To má péči tzv. na pojišťovnu podpořit.

"Pacienti se dnes často setkávají s tím, že nemohou najít zubního lékaře ochotného je přijmout do péče. To by se vyššími úhradami mělo změnit," věří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Očekávaný nárůst úhrad je oproti letošnímu roku 734 milionů korun.

Navíc některé zákroky pojišťovna proplatí i u jiných zubařů, než u těch, kde je pacient registrován. "U extrakcí zubů (trhání – pozn. red.) zaplatí pojišťovna ošetření i u lékaře, který nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Stomatologická péče se stane mnohem dostupnější," dodal Vojtěch.

"Dlouhodobě jsme poukazovali na to, že se zubním lékařům nevyplatí pracovat pro pojišťovnu a zejména pečovat o dětské pacienty. Jsem rád, že se nám pro příští rok podařilo s pojišťovnami uzavřít dohodu, která toto zlepšuje. Je to důležité hlavně pro pacienty," poukázal prezident České lékařské komory Roman Šmucler.

Zubařům má nová vyhláška lépe hradit péči o autistické děti či o děti trpící jinou psychickou nemocí. Taková péče je časově náročnější, což nová vyhláška zohledňuje. Za péči o děti dostanou zubaři lépe zaplaceno a placeny jsou i některé nové úkony.

Jde například o sedaci nezletilých pojištěnců při ambulantním ošetření. "Považuji to za revoluční změnu, která nás posouvá mezi vyspělé země. Díky úhradě sedací budeme moci provést řadu ošetření u obtížně spolupracujících dětí přímo v ordinacích, bez nutnosti bez nutnosti celkové anestezie a hospitalizace," pochvaluje si Šmucler, který po něčem podobném volal dlouhodobě.

Za průlomovou a řešící sílící problém se zajištěním stomatologické péče označil dohodu ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. "Dohoda je založena na komplexním a smysluplném řešení, které přináší benefity pro naše smluvní lékaře i pacienty. Dohoda je důkazem, že i zdánlivě neřešitelné problémy mají řešení, když se najde vůle u obou smluvních stran," uvedl Kabátek.

"Změny v úhradách ve stomatologii jsou hodně orientované na zvýšení její dostupnosti pro pacienty. V některých místech se pojišťovny setkávají s dotazy pacientů, že nemohou najít zubaře, který by ordinoval na pojišťovnu. Myslím si, že nově uzavřená dohoda tento problém pomůže vyřešit," zhodnotil obsah dohody prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.