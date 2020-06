Prezident podepsal čtyři zákony. Co všechno bude jinak? PŘEHLED

Školský zákon

Jedním ze zákonů, které prezident ve středu podepsal, je tzv. školský zákon, který se změnami předložilo ministerstvo školství. Jeho cílem bylo upravit model maturitních zkoušek a jejich hodnocení. Od příštího roku se tak omezí společná část maturity pouze na formu didaktického testu. Písemná a ústní část se převede do profilové části maturitní zkoušky.

Díky tomuto zákonu i nadále bude platit, že studenti budou povinně maturovat z českého jazyka a posléze si vybírat mezi cizím jazykem a matematikou. Od letošního podzimu totiž mělo platit, že matematika by už nebyla dobrovolná. Dále se také zavádí nová nepovinná zkouška společné části maturity, kterou je rozšiřující matematika.

Zákoník práce

Nově prošel upravami i zákoník práce, díky čemuž budou mít pracovníci vyslaní na území České republiky více práv a nároků v oblasti odměn, cestovních náhrad a podmínek ubytování. "Navrhovaná úprava posiluje právní postavení a pracovněprávní nároky zejména u tzv. dlouhodobě nadnárodně vyslaných zaměstnanců, mj. pokud jde o oblast mezd," vysvětluje v důvodové zprávě ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem.

Větší ochrana se bude díky tomuto zákonu týkat také pracovníků agentur práce vyslaných na území jiného členského státu EU. "Nově má být například vyslaným pracovníkům přiznáno i právo na příspěvky nebo náhrady výdajů na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na stravu a ubytování pro pracovníky mimo domov," stojí v důvodové zprávě.

Daňový řád

Hlavní změny v daňovém řádu se dají rozdělit do čtyř tématických celků, kterými je podpora elektronizace, zjednodušení postupů kontroly daní, úprava systému sankcí a vracení daňového odpočtu. Správce daně například podle nového daňového řádu může uložit pokutu až půl milionu (například zaměstnavateli) za nesplnění registrační, ohlašovací či jiné oznamovací povinnosti.

Novela o volbách do Evropského parlamentu

Podle této novely jsou poslanci Evropského parlamentu nově uvedeni výslovně jako "zástupci občanů Evropské unie". Zákon nově stanovuje i pokuty za to, pokud by občan hlasoval ve volbách do Europarlamentu více než jednou a pokud požádá o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě.