Prezident podepsal nové zákony. Strážníci nově dostanou odchodné

Společníci malých společností s ručením omezeným mohou žádat o státní příspěvek 500 korun denně, jako kompenzaci za omezení kvůli vládním opatřením proti pandemii koronaviru. Zákon, který jim to umožní, ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. Příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky.



Zeman podepsal také zákon o elektronické evidenci tržeb, která bude přerušena do konce letošního roku. Podnikatelé tak nemusí evidovat své tržby a úřady nebudou tuto povinnost ani kontrolovat.



Senát v úterý prosazoval odklad EET pro další odvětví s výjimkou ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do konce června 2023, to ovšem Sněmovna neschválila.



Zároveň prezident souhlasil také s poslaneckou novelou, díky které budou mít strážníci nárok na odchodné. Týká se strážníků starších 50 let, kteří odpracují nejméně 15 let. Ti dostanou odchodné ve výši jednoho měsíčního platu. Strážníci, kteří si odpracují více než 15 let, mohou získat až jeho šestinásobek. Výše odchodného se bude v tomto případě odvíjet od počtu odpracovaných let.