Prezident, poslanci i vláda s půlkou platu. Ekvádor bojuje s koronavirem

Vrcholní ekvádorští politici se rozhodli bojovat proti pandemii koronaviru nečekaným způsobem. Prezident Lenín Moreno na twitteru oznámil, že on, ministři, poslanci a další vrcholní představitelé země budou brát poloviční platy.

"Zařídil jsem snížení měsíčního příjmu o 50 procent pro sebe, ministry a další představitele státu," napsal Moreno v neděli na sociální síti.

Jihoamerická horská země je nemocí Covid-19 zasažená velmi silně. Místní zdravotníci její postup nestíhají, takže se objevily i případy, kdy těla zůstala řadu hodin v domech nebo dokonce venku v ulicích měst. Nemocných je v Ekvádoru přes sedm tisíc, 333 lidí nákaze podlehlo.

S podobným návrhem přišel minulý týden i český poslanec Václav Klaus mladší. Ten dokonce chce, aby zákonodárci nepobírali mzdu půl roku, pouze náhrady.

"Vláda plánuje tisknout peníze a tvářit se, že sociální stát ve všech ohledech bude pokračovat. To neodpovídá realitě. Je potřeba začít i šetřit. A to všude, kde je to možné," hřímá šéf Trikolóry.

Na námitku diskutujících na facebooku, že jde jen o populismus, Klaus reagoval takto: "Vždyť jsou to starostové, hejtmani, lékaři, právníci, podnikatelé, učitelé. Mohou přece mít normální zaměstnání a jezdit hlasovat jednou za měsíc jako teď," má jasno Klaus mladší.

