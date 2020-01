Prezident tančil s Babišovou Monikou, hnusné útoky naštvaly Mynářovu Alex

Alex Mynářová umístila na svůj facebookový profil video, jak prezident Miloš Zeman tančí s manželkou Andreje Babiše Monikou na plese. Vzápětí ale video zase odstranila. Důvod? Naštvaly ji komentáře lidí, které se pod videem začaly objevovat.

"Včera jsem na svém Facebooku a Instagramu zveřejnila video s tancem prezidenta Miloše Zemana a Moniky Babišové, které jsem následně zase stáhla. Důvod? To, co nastalo po zveřejnění videa, mě šokovalo,“ zlobí se Alexandra Mynářová.

"Takovou porci odporné nenávisti jsem už dlouho nečetla. Jako by to sám prezident předpověděl, když včera ve svém proslovu mluvil o závistivých trpaslících. Vysmívat se a urážet člověka kvůli zdravotní indispozici je něco, co si zaslouží akorát pár facek! Kde se to ve vás bere??? Vzpamatujte se a zamyslete se nad sebou!!!“ nebrala si manželka kancléře Mynáře servítky.

A lidé ji pod jejím vyjádřením často dávají za pravdu. „Přesně tak, paní Sašo. Bylo to odporné, žasnu, co je mezi námi za lidmi za zlé a nenávistné… Ale ono je to doběhne. Ples se povedl, poslouží dobré věci, a to je nejdůležitější,“ napsala Klára.

Ples měl charitativní rozměr a posloužil dobré věci. "Všem ostatním velmi děkuji za krásné ohlasy. 5. Reprezentační ples prezidenta republiky se vydařil, moc jsme si to všichni užili s vědomím, že výtěžek z plesu pomůže ohroženým dětem a seniorům,“ zakončila Alexandra Mynářová své vyjádření.

