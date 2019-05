Prezident vystoupí s projevem. Očekává se komentář k volbám

Prezident Miloš Zeman by měl v průběhu úterka okomentovat proběhnuvší volby do Evropského parlamentu. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček naznačil, že by to Zeman mohl udělat na Žofínském fóru, kde odpoledne vystoupí s projevem. Ten můžete od 13:00 v přímém přenosu sledovat na TN.cz.