Stavba zahájena! Prezident začal budovat vysněný bungalov! VIDEO

Na parcelu v Lánech, která patří Miloši Zemanovi, už najely stavební stroje, aby vybudovaly základy bungalovu, kam se chce český prezident přestěhovat, až skončí jeho funkční období. O samotné podobě domu se toho zatím moc neví, stavba by nicméně mohla být hotová už letos.

Prezident Miloš Zeman už v únoru avizoval, že získal stavební povolení k vybudování bungalovu v Lánech a chce začít budovat vysněné bydlení už letos. Svoje předsevzetí dodržel, parcela už se začala pomalu měnit.

Jedná se pouze o vybudování základů. Zatím je známo, že nepůjde o vilu, ale o bungalov, samotné dispozice ale známé nejsou. Je ale velmi pravděpodobné, že v domě bude velká knihovna, pan prezident totiž rád čte. Samotné plánování svěřil Miloš Zeman své paní.

Je možné, že bude bungalov dostavěn ještě letos. Miloš Zeman plánuje, že se do Lán přestěhuje po skončení druhého funkčního období. To končí v roce 2023, na dostavbu domu i zahrady je tak stále čas.

Prezident prý neplánuje, že by sám dohlížel na průběh stavby. Není ale vyloučeno, že se na své budoucí sídlo přijede podívat i během výstavby.

Miloš Zeman se do Lán chystá přestěhovat s celou rodinou, v domě bude místo pro něj, jeho manželku, dceru a také psa. Počítá se také se zahrádkou.

"Bude tam zahrádka. Co na ní přesně bude, to už je záležitost, až bude dostavěn dům. Rozhodně to bude v rukou paní Zemanové. Ale není také vůbec žádným tajemstvím, že pan prezident je milovníkem květin, takže uvidíme," prozradil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.