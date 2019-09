Přežije Praha totální výpadek elektřiny? Odpovídá expert

Zástupce nastupující generace politiků, který chce spojovat pravicové strany. To je vizitka Jiřího Fremra - člena pražské buňky TOP 09. Jeho portfoliem je v Praze energetika.



Totální výpadek elektřiny postihl už několik velkých měst, Jiřího Fremra se ptáme, jestli i Praze hrozí, že by se mohla ponořit do úplné tmy. Budou v takovém případě fungovat nemocnice, složky integrovaného záchranného systému a co by se stalo s dopravou?



I na to odpovídá místopředseda energetické sekce pražské hospodářské komory. Tématy budou i dostavba jaderných bloků v Česku a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie.



