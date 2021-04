Při cestě z toalety si ukopl malíček! I takové jsou pracovní úrazy z domova

Je to náhoda, ale může se to stát. Modelovým příkladem, je situace, kdy doplňujete papíry do tiskárny a najednou slyšíte, že vám zvoní mobil. Pospícháte hovor přijmout, a přitom se zraníte.

"Pracovní úraz v domácnosti musí souviset s plněním pracovních úkolů. Ten, kdo určuje, zda se jedná o pracovní úraz při hlášení pojišťovně je zaměstnavatel. Ten také musí určit, zda šlo o pracovní úraz," vysvětlil mluvčí Kooperativa pojišťovna Milan Káňa.

"I zranění zaměstnance, ke kterému dojde při výkonu práce pro zaměstnavatele mimo pracoviště v režimu home office, může být s přihlédnutím k veškerým okolnostem pracovním úrazem. Prokázat, že k úrazu došlo, a tedy že se jedná o pracovní úraz, je na zaměstnanci. Klíčové je proto daný úraz a jeho okolnosti neprodleně zdokumentovat," upřesnila právnička Hana Pazdiorová.

Zaměstnavatel může své zaměstnance pojistit proti úrazu jen u dvou pojišťoven v Česku. Kuriózní případy zranění při práci z domova ale evidují v době pandemie jen sporadicky. Nejčastěji se jedná o úrazy dolních a horních končetin.



"Za poslední rok jsme měli asi desítku pracovních úrazů v domácnosti. Řešili jsme například případ zaměstnance, který při návratu z toalety zavadil o dveře a poranil si malíček na noze," uvedl Káňa.



Uznání úrazu může selhat především na důkazech. Zaměstnanec totiž musí prokázat, že mu vznikla škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi touto škodou a pracovním úrazem. Pokud se tedy zraníte během přípravy oběda, o pracovní úraz nepůjde.

"Je-li pracovní úraz dostatečně prokázán, k řešení nároků poškozeného zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem se pak přistupuje standardně, jako při řešení jiného pracovního úrazu, ke kterému by došlo na pracovišti zaměstnavatele," právnička Pazdiorová.

Pojišťovny už v minulosti řešily několik úsměvných případů zranění v domácnosti. V hitparádě kuriozit by nejspíš vyhrál klient, kterému potkan rozkousal drát od počítače a on utrpěl úraz elektrickým proudem.