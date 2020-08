Při dovádění u vody pozor! Od června se utopilo už 23 lidí, včetně dětí

Na 23 obětí vodního živlu a řada výjezdů k topícím se – tak hovoří statistiky záchranářů od počátku června do 10. srpna. Podle mluvčích krajských zdravotníků čísla ovlivnil poměrně chladný začátek léta. Mezi utonulými jsou i děti.

V hlavním městě Praha se od počátku června pěti lidem stala osudnou Vltava. Podle informací mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové mezi nimi byly i tři případy, kdy lidé po tonutí upadli do bezvědomí. Společně se třemi utonutími na počátku roku tak Praha eviduje 11 obětí vodního živlu.

"Ve většině případů se jednalo o utonutí na Vltavě, v jednom případě o zahradní bazén a koupaliště ve Lhotě. V rámci Středočeského kraje vyráželi letečtí záchranáři k dalším osmi zásahům, obvykle šlo o tonutí v rámci zahradního bazénu," popsala Poštová.

Záchranáři z Královéhradeckého kraje evidují počty výjezdů k tonoucím v řádu jednotek. Aktuálně mají v povědomí tragédii u nádrže Obora na Smiřicku.

"Jednalo se o velkou pátrací akci, které se účastnily i naše posádky včetně letecké. Utonulého 34letého muže, otce dvouletého chlapce, objevili ho v hloubce zhruba deseti metrů přivolaní hasičtí potápěči," popsal mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák.

"My jsme se snažili muže drahnou dobu resuscitovat, ale bohužel to nevedlo k ničemu. Byla to kombinace utonutí s velmi výrazným podchlazením, které už neumožnilo obnovit spontánní srdeční činnost," přiblížil Novák s tím, že počet utonulých se v Královéhradeckém kraji meziročně téměř nemění. Mírné statistice nahrává i skutečnost, že kromě Orlice kraj nenabízí moc vodáckých příležitostí.

Podle mluvčího Aleše Malého evidují záchranáři v Pardubickém kraji od počátku června šest utonulých dospělých a dvě děti. V případě dospělých měla jejich smrt takřka ve všech případech souvislost s alkoholem. U dětí hrála roli nedbalost a špatně zabezpečený bazén a žumpa.

Na konci června skočil 22letý mladík do povodněmi rozvodněné Tiché Orlice. Nad hladinu už nevyplaval. Podle informací mluvčího předtím s přáteli dováděl na jezu.

K utonutí dospělých došlo podle Malého v tamní oblasti protkané lomy a pískovnami. V loňském roce záchranáři vyjížděli dokonce i k tonoucímu potápěči, letos k nejčastějším důvodům výjezdu patří alergické reakce na bodnutí hmyzem.

Také v Jihočeském kraji počet utonulých vyšplhal na šest. Tamní záchranáři měli od počátku června 14 výjezdů k tonoucím. O nejdramatičtějším z nich jsme informovali v tomto článku. O něco příznivější situace panuje na Vysočině. Tamní záchranáři mají za sebou "pouze" deset výjezdů a tři utonulé.

"Rozhodně lze říci, že červenec nebyl teplotně právě nadprůměrný, a i v souvislosti s tím jsme s výjezdy k tonutí neměli tolik výjezdů, spíše jsme vyjížděli k cyklistům. Jak byly poslední dny horké, počty se nám navýšily," řekla TN.cz mluvčí jihomoravských záchranářů.

"V roce 2020 jsme ve 24 případech zasahovali na vodní hladině v souvislosti se záchranou osob. Z toho u šesti událostí evidujeme úmrtí osoby," doplnil mluvčí krajských hasičů David Jirouš.

Nejméně jedno úmrtí na vodě evidují záchranáři ve Zlínském kraji. Ze čtveřice vodáků jeden zdolávání jezu na Vetínské Bečvě nepřežil.

V Olomouckém a Ústeckém kraji je statistika poměrně příznivá. "Bavíme se o jednotkách, za poslední měsíc jsme měli jeden či dva případy a nepozorujeme za tento rok v porovnání s roky předešlými nějaký nárůst či pokles," řekl Pavel Lampa, mluvčí záchranářů Olomouckého kraje.

"Musím zaklepat, ale od začátku června jsme u tonutí nezasahovali. Měli jsme nahlášené na konci července jedno tonutí, ale pacient nás nakonec odmítl, takže jsme ani nevyjeli. Z vody ho vytáhli kamarádi a záchrannou službu nepožadoval. V loňském roce jsme za tuto dobu zasahovali u sedmi případů utonutí, z toho se dvakrát jednalo o děti a v pěti případech o dospělé," popsal TN.cz mluvčí záchranářů Ústeckého kraje Prokop Voleník.

V Karlovarském kraji podle mluvčího Radka Hese zdravotníci vyráželi ke čtyřem případům. Nejméně jeden z nich skončil smrtí. Devět výjezdů za Liberecký kraj potvrdil TN.cz mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. Od počátku roku tamní zdravotníci zasahovali v deseti případech.

