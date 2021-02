Při explozi bytu v Ostravě se zranilo šest lidí. Jeden je v kritickém stavu

Byt v několikapatrovém domě v Ostavě-Hrabůvce explodoval okolo třetí hodiny ranní, ihned poté vypukl požár. "Vzhledem k události musely byty opustit desítky lidí, a to ze tří vchodů bloku domu," informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na místě zasahovalo pět týmů záchranářů, kteří ošetřili celkem šest lidí. Pět z nich ve věku od 60 do 86 let utrpělo lehčí zranění, jednoho z nich po intoxikaci kouřem převezli do nemocnice. Jeden člověk ale skončil po výbuchu v kritickém stavu.

Jedná se o 37letého muže, který utrpěl popáleniny na polovině těla. "Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a převést na přístrojem řízenou ventilaci. Po prvotním ošetření popálených ploch byl předán týmu popáleninového centra FN Ostrava," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

"Ostatní obyvatelé jevili známky akutní stresové reakce. Byli ponechání na místě události v péči interventky ZZS, která jim poskytla první psychickou pomoc," dodal.

Po osmé hodině ranní byli policisté stále na místě, kde shromažďují veškeré informace týkající se výbuchu. "V této chvíli nejsou známy příčiny exploze. Ohledání místa bude možné až po vyjádření statika," vysvětlila Štětínská.