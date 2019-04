Při hádce tasil pistoli, sám skončil s kulkou! Obžalovaní jsou oba

Na jedné straně obžalovaný trenér plavání Petr Hašek, na straně druhé otec jeho žáka Zdeněk Polák. Oba svorně tvrdí, že zabít ho chtěl ten druhý a oba jsou za to obžalovaní.



Kulka málem zabila Poláka. “Měl jsem roztrženou plíci a masivní krvácení, málem jsem zemřel,“ prohlásil Polák.



Ve středu se poprvé rozhodl, že na kameru televize Nova popíše, co se podle něj před školou odehrálo. Syna přivedl do kroužku plavání o několik minut dřív. Chlapce ale odmítla vrátná pustit. Padlo několik nadávek a naštvaného otce přišel zkrotit trenér. “Byl to neznámý člověk, měl jsem strach, vytáhl jsem legálně drženou pistoli,“ vysvětlil Polák.



Očitý svědek tvrdí, že otec se snažil z konfliktu vycouvat, ale utéct se mu nepodařilo. “Hašek na něho vystartoval proti té zbrani,“ řekl u soudu svědek.



Trenér si chtěl podle svědka vyřídit účty ručně a muže s pistolí napadl. Neodradily ho prý ani dva varovné výstřely do vzduchu. “Srazil mě na zem, klekl na mě, bil mě pěstmi. Pak dvakrát vystřelil, jednou mě netrefil, podruhé do hrudníku,“ přiblížil Polák.



Otec málem zemřel před očima svého syna kulkou z vlastní zbraně. Trenér uznává, že udělal chybu. Prý byl přesvědčený, že zbraň je neškodná plynovka. “Já jsem měl tu pistoli zahodit a nestřílet, to byla moje největší chyba,“ prohlásil Hašek.



Rozhodování o tom, kdo nese vinu za pokus vraždy, je velmi složité a k jednání se dostanou znalci. Ti musí určit, kam mířily střely a kdo držel zbraň. Jednání pokračuje koncem června.