Při havárii malého letadla zahynuli v USA tři lidé

Jednomotorová Cessna havarovala asi dvě míle severovýchodně od letiště Lee Gilmer Memorial v Gainesville, uvedla mluvčí Federálního úřadu pro letectví Emma Duncanová v prohlášení pro CNN.

Hasiči okresu Hall vyrazili k havárii kolem 18:00 místního času. Po příjezdu na místo objevili tři dospělé cestující, kterým už nebylo pomoci, uvedl v e-mailu pro CNN velitel hasičského oddělení okresu Hall Zach Brackett. Letadlo podle jeho slov mířilo na Daytona Beach na Floridě.

Podle velitele hasičského oddělení Gainesville Keitha Smitha spadlo křídlo letadla do ložnice mobilního domu, ve kterém právě večeřela rodina, která v něm žila.

"Obyvatelé přívěsu zrovna večeřeli, když křídlo prorazilo střechu a přistálo v jedné z ložnic," řekl Smith. "Naštěstí v té době v ložnici nikdo nebyl."

