Při hubnutí je chybou vynechávat ze stravy tuky. Stačí, když je omezíte

Jezte střídmě. Rada, kterou slýchají otylí lidé u svých lékařů, je sice míněna upřímně, ale jen málokdo ví, co přesně to znamená. V dnešním nadbytku potravin a při konzumním způsobu života už si nedokážeme sestavit správný jídelníček, který by zajistil, že se zbavíme nadváhy nebo dokonce obezity. V tomto dílu seriálu o hubnutí se dozvíte, z čeho by se měl střídmý jídelníček skládat.