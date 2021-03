Při koupi pozor: Z miniprasátka vyrostl chlupatý, 130kilový kanec!

Zájem o miniprasátka stále přetrvává. Někteří chovatelé, a to i v České republice, toho ale zneužívají a lidem jako "mini" prodají klidně čuníka, který v dospělosti má přes 100 kilogramů. Takový je i příběh tříapůlletého Francisca, kterého chovatelé prodávali jako miniprasátko, dnes je to statný, 130kilový kanec.

Jen máloco je tak roztomilé jako miniprasátko. Zájemci o přítulného mazlíčka se pak často vrhnou do neuváženého nákupu, což vyústí v nemilé překvapení, když se jim pak po bytě najednou prohání urostlý kanec nebo kyprá prasnice.



Podobně dopadl i Francisco, nyní 3,5letý samec vietnamského prasete. Jako malé selátko si jej u rodičů vyprosila dívenka ze skotského Glasgow. Francisco ale rychle rostl a z malého selátka je nyní 130 kilový kanec, který skončil v útulku. Informaci přinesl portál edinburghlive.co.uk.





Podobné případy se stávají i v Česku. Lidé v domnění, že si kupují miniprasátko, které má v dospělosti do 50 kilogramů, skončí nakonec s mohutným zvířetem, které se může dožít až 20 let.

O osvětu se snaží Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti. "Většina lidí má představu, že miniprase je zvíře, které jako dospělé bude vážit do 50 kilo. To je nesmysl. Takové žádné neexistuje. Miniprase je prasátko, které v dospělosti ve věku pěti let váží do 140 kilogramů," popsala předsedkyně klubu Martina Katzerová.





Klub má za 11 let působnosti registrováno 650 miniprasátek v České republice, na Slovensku a v Německu. "Průměrná váha prasátek našich členů je 110 kilogramů v pěti letech," uvedla Katzerová.

Velmi často se objevují inzeráty na göttingenská prasátka, která mají mít v dospělosti jen malou váhu. Tato prasata skutečně na göttingenské univerzitě vědci vyšlechtili. Jako selátka byla opravdu malá. Prasata se ale málokdy dožila vyššího věku, kdy by dorostla do své plné velikosti, která může dosáhnout až stovek kilogramů. To ovšem chovatelé často zatajují.





Klub se také snaží o záchranu prasat, která jejich majitelé kvůli rozměrům nechtějí. "Máme útulek v Trhových Svinech, kde v současné době žije 14 opuštěných prasátek, a dalších 30, která finančně podporujeme, je v náhradních péčích," vyjmenovala Katzerová.