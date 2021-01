Při masové vraždě zemřelo šest lidí, včetně těhotné ženy. Vrah uniká

Šest lidí, včetně těhotné ženy, bylo v neděli zastřeleno v jednom z místních domů v americkém městě Indianapolis. Jeden zraněný byl se střelnými zraněními převezen do nemocnice. Podle místní policie nešlo o náhodnou vraždu.

Celkem šest lidí bylo zastřeleno v jednom z domů v Indianapolis. Mezi mrtvými je i těhotná žena, která byla převezena do nemocnice, kde svým zraněním podlehla. Nepřežilo ani její nenarozené dítě. Jeden zraněný, který byl při střelbě zraněn a byl také převezen do nemocnice, je podle tamní policie ve stabilizovaném stavu.

Policie byla na místo zavolána kolem 4. hodiny ráno, aby vyšetřila zprávu o zastřelené osobě. Na místě pak objevila postřeleného muže. Další stopy policii zavedly do nedalekého domu, kde objevila několik mrtvých.

"To, co se dnes ráno stalo, byla na základě dosud shromážděných důkazů masová vražda," řekl pro ABC News velitel místní policie Randal Taylor a dodal: "Věříme, že to nebyla náhoda."

Taylor také uvedl, že se jednalo o největší hromadnou střelbu ve městě za více než deset let, a vyzval veřejnost, aby kontaktovala policii a sdělila veškeré informace, které by o vraždách mohla mít. Na pomoc při vyšetřování byla povolána také FBI.