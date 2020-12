Nakupujete přes internet? Pozor na anonymní prodejce, radí inspekce

Tisíce lidí denně nakupují na sociálních sítích. Hlavně mladí, kteří jsou na internetu jako doma, hojně využívají nákupů z pohodlí domova. Ovšem v době koronavirové přibývá i starších ročníků, které si pochvalují snadnost internetového nakupování hlavně u vánočních dárků.



Jenže pozor! Zejména na sociálních sítích nabízí řada lidí lákavé zboží, které "dozajista musíte mít“. Ovšem zaplacené a dodané produkty často neodpovídají těm nabízeným. Anebo nepřijdou vůbec. Mnozí prodejci prodávají padělky renomovaných obchodních značek nebo podle zjištění České obchodní inspekce (ČOI) dokonce postrádají živnostenské oprávnění k prodeji. Dopouštějí se tak nezákonného podnikání. Své zákazníky získávají i tím, že si vytvoří skoro profesionální prezentaci, včetně recenzí na zboží od svých údajných zákazníků. A tím vzbuzují důvěru.



"Pokud někdo pravidelně nabízí zboží přes sociální sítě a je to anonymní, to znamená, že prodejce není identifikovatelný, tak od toho rychle pryč,“ doporučuje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Inspektoři nechodí jen do kamenných prodejen nebo na tržiště, ale působí i na internetu, kde jsou v jejich hledáčku hlavně e-shopy.

Jen loni zjistila ČOI porušení zákona u 83 procent z 973 zkontrolovaných internetových obchodů. A uložila za to provozovatelům e-shopů pokuty přes sedm milionů korun. Mluvčí ČOI nicméně upozorňuje, že čísla neodrážejí reálný stav. Vysoký podíl zjištěných pochybení je zkreslen tím, že kontroloři se zaměřili hlavně na problémové obchody, na jejichž praktiky a jednání je v průběhu roku upozorňovali sami spotřebitelé. Kontrola tedy šla. najisto.



Pokud se chcete podívat, jestli je vámi vyhlédnutý e-shop problémový, zjistíte to na webu www.rizikove.cz. ČOI na něm denně aktualizuje seznam rizikových webů, u nichž doporučuje spotřebitelům, aby si důkladně rozmysleli, jestli nakoupí právě tam.



Obchodní inspekce se nyní chce víc zaměřit i na ostatní prodejce na sociálních sítích, kterým se dosud věnovala jen v menším rozsahu. "Pochybení prodejců zjišťujeme na sociálních sítích zatím v jednotkách případů, ale do budoucna se na to chceme zaměřit více,“ říká mluvčí kontrolorů Fröhlich. Každý prodejce musí být jednoznačně identifikovatelný, a to včetně IČO, aby zákazník přesně věděl, s kým vlastně svým nákupem uzavírá kupní smlouvu. Dále musí prodejci zveřejnit i obchodní podmínky, včetně toho, jak u nich lze nabízené zboží reklamovat.



ČOI podle svého mluvčího uvítá upozornění spotřebitelů na podezřelé obchody nejen na sociálních sítích.