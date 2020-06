Útok nožem v centru Glasgow: Tři mrtví, policista ve vážné stavu

Ve skotském městě Glasgow došlo v pátek odpoledne k útoku nožem. Incident se měl odehrát v hale hotelu v centru města, který nyní funguje jako ubytovna informuje BBC.

Tři lidé po útoku útočníka zemřeli a několik je vážně zraněno. Do nemocnice byl v kritickém stavu odvezen také jeden ze zasahujících policistů. Údajný útočník je podle policie po smrti.

"Podezřelí muž byl postřelen policií a na místě zemřel. V nemocnici skončilo dalších šest lidí. Zranění policisty je vážné, ale momentálně je ve stabilizovaném stavu,“ okomentoval událost mluvčí skotské policie Steve Johnson.

"Viděl jsem, jak na zemi leží muž afrického původu, neměl na sobě boty. Byl na zemi a někdo mu držel ruku na boku - nevím, jestli šlo o střelné zranění nebo bodné zranění,“ popsal svědek Craig Milroy.

Firearms officers have arrived on the scene in West George Street, Glasgow, following reports of a major incident.



Police Scotland have said the scene is contained but the public have been advised to avoid the area.pic.twitter.com/K9DuVZC0dG