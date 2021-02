Při nehodě shořel vězeňský autobus a zemřel člověk. Policie obvinila řidiče tahače

Po téměř dvou letech vyšetřování ukázala policie na údajného viníka tragické srážky vězeňského autobusu s tahačem, který vezl historické tanky. Při nehodě na Pražském okruhu zahynul mladý příslušník vězeňské služby, 14 lidí se zranilo a vznikla škoda za více než 16 milionů korun. Podle vyšetřovatelů může za nehodu řidič tahače. Za obecné ohrožení mu hrozí až 10 let vězení.

Pražský okruh 2. května 2019. Hasiči bojují s plameny, které po drtivém střetu pohlcují historickou vojenskou techniku, tahač i autobus s fialovým pruhem. "Jednalo se o náš eskortní autobus. Bylo v něm devět odsouzených a 10 příslušníků, kteří je doprovázeli,“ potvrdila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.



Třiadvacetiletý dozorce Filip Suchý nehodu nepřežil. Zpráva zdrtila jeho blízké, kolegy i spoluhráče z fotbalového klubu SK Kladno. "Velký smutek a velká lítost nad zmařeným životem výborného kluka a nadějného fotbalisty,“ řekl člen vedení SK Kladno Vladimír Lemon.



Po řadě měsíců vyšetřování, vyslýchání svědků a mnoha znaleckých posudcích policisté řekli, kdo je podle nich za nehodu zodpovědný. "Vyšetřovatel obvinil padesátiletého řidiče tahače pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti,“ informoval policejní mluvčí Jan Rybanský.



Kvůli tragickým následkům a vysoké škodě mu hrozí až 10 let vězení. Těsně po nehodě se přitom spekulovalo, že na jeho straně vina nebyla. "První, co řekl, bylo, že za to nemůže. Že mu ten autobus udělal myšku,“ doplnil svědek nehody Jaroslav Janoušek.



Podle informací televize Nova podal muž proti stíhání stížnost státnímu zástupci. Vězeňská služba a nezávislý odborový svaz policie vyhlásily bezprostředně po nehodě sbírku pro rodinu Filipa Suchého. Za dva měsíce se vybralo téměř půl milionu korun.



Ze 14 zraněných byla většina dozorců. Z nemocnic se všichni dostali po zhruba dvou týdnech.