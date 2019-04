Při nepokojích zemřela žena (29)! Je to jako terorismus, tvrdí policie

V pátek po půlnoci došlo k několika výstřelům ve čtvrti Creggan v severoirském městě Londonderry, poté, co policie vyzvala několik výtržníků ke klidu. Ti totiž na policejní vozidla házeli zápalné láhve nebo pyrotechniku. Nepokoje vznikly kvůli domovní prohlídce.

Výtržníci však policii neposlechli a naopak se situace zhoršila. Během střelby byla zasažena devětadvacetiletá novinářka, její smrt potvrdili kolegové na twitteru, informoval deník The Sun.

Policie okamžitě začala případ vyšetřovat a pracuje s ním, jako by to byl terorismus. "Přistupujeme k tomu jako k teroristickému případu a zahájili jsme vyšetřování kvůli vraždě," vysvětlil zástupce náčelníka policie Mark Hamilton.

Místní novinářka Leona O´Neillová popsala na twitteru, že stále vedle ženy, když byla zasažena. Policie poté okamžitě zavolala sanitku, která ji převezla do nemocnice. Bohužel žena svým zraněním podlehla.

A hijacked Van has been set alight in Fanad Drive in Creggan #Derry and fireworks have been thrown at police vehicles pic.twitter.com/v8C7zTN6dq