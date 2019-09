Při nočních nehodách zemřel motorkář i chodec přebíhající silnici!

Bylo krátce před setměním, když mezi Policí a Loučkou skončila projížďka pětadvacetiletého motorkáře. Nejspíš podcenil silnici plnou mírných zatáček. V jedné z nich, levotočivé, vjel do příkopu. Možná by následky nehody nebyly tak tragické, kdyby po pár metrech nenarazil do betonové propusti.

Mladému řidiči tak už nedokázali pomoci ani přivolaní záchranáři. Provoz na tahu, který spojuje Kroměříž s Valašským Meziříčím, dlouhé hodiny řídili policisté.

Ti necelou hodinu po půlnoci vyjížděli i k další tragické nehodě - tentokrát do Hranic na Moravě v sousedním Olomouckém kraji.

Kamion tam přejel muže, který prý podle řidiče nedaleko od dvojice čerpacích stanic ležel na silnici. Široká čtyřproudá silnice je na první pohled bezpečná. Třeba v Hranicích přes ni údajně lidé často přebíhají.

Nařízená pitva ukáže, jestli muž zemřel až poté, co ho přejel kamion, nebo jestli skončil pod některým z jiných aut.