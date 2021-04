Při pandemii nepříbají pouze lidé. Nadváhou trpí i jejich domácí mazlíčci

Nejen lidi, ale i jejich mazlíčky trápí obezita. Podle průzkumů je až polovina koček a psů překrmována. Souvisí to i s obdobím pandemie a práce v domácnosti. Lidé zanedbávají vycházky a krmí sebe i mazlíčky. Zdraví to rozhodně neprospívá.

Dvouletý kocour Bob váží téměř 11 kilogramů. Potrpí si na dobré jídlo i spánek. I jemu by pomohlo, kdyby pár kilo shodil. "Jelikož je to kastrát, tak mu chutná. Krmíme ho třikrát denně, ale jedl by teda víc. Kdykoliv jdu do kuchyně, tak okamžitě je za mnou, stojí a pláče, že má taky hlad," prozradil majitel kocoura Boba pan Miroslav.

"Obezita vzniká u psů a kočiček hlavně pamlsky. To by se mělo omezit. Ukládá se tak zbytečné a nebezpečné množství tuku," vysvětluje veterinářka Petra Kišová. "Každá druhá z pěti koček je obézní, u psů to je až 60 procent. Je to potřeba podchytit v pravý okamžik," varuje odborník na zvířecí krmiva Jiří Švihálek.

I desetiletá Aranka má pár kileček navíc. "Má hrozně ráda pamlsky, masíčka a hlavně není moc aktivní a ráda spí," poznamenala majitelka Aranky paní Denisa.

Největší hrozbou související s obezitou u koček je vznik cukrovky, onemocnění močových cest a poruch srdeční činnosti. Řešením je zredukovat krmivo. Kočce dávejte stravu s nižším počtem kalorií. Denní dávku porcí rozdělte do dvou až tří menších. Odborníci také radí být trpěliví a důslední.

Obezitu u svého domácího mazlíčka poznáte jednoduše. "Když se podívám seshora na psa nebo kočku, tak vidím žebra. U obézního psa už nenahmatám žebra. To je tuková vrstva a ta dělá psa otylejšího a stejně tak je to i u koček," vysvětluje Švihálek.

Nic nezkazíte, když omezíte přísun cukru. "Já bych to přirovnal k tomu, že když psa odměníte piškotem, je to jako kdyby dospělý člověk snědl kus dortu," říká psí terapeut Jakub Čížek.

Podle veterinářů největší předpoklady k nadváze bývají u retrívrů a kokršpanělů, u koček je to jednoznačně kočka domácí.

