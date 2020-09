Při pandemii vzrostl zájem o odložené psy, útulkům ale scházejí peníze!

Od března, pro někoho možná překvapivě, vzrostl zájem o pejsky z útulků. "My jsme to přisuzovali tomu, že lidi jak byli doma, tak chtěli mít kamaráda, tak proto ty pejsky si odsud brali. A důležitá informace ještě je, že je nevrátili," říká starosta Němčovic Karel Ferschmann.

To ale neznamená, že peníze teď útulky nepotřebují. Naopak. V krizi lidé na charitu dávají až v poslední řadě. Díky Filipu Rožkovi a jeho knize se ale do útulků finance dostanou. Jeho kniha "Gump: Pes, který naučil lidi žít"vydělala už dva miliony a autor se je rozhodl rozdělit mezi ty, kteří to potřebují.

Tři čtvrtě milionu už rozdal - teď pomohl dalšímu psímu útulku v malé obci u Plzně. "Ty náklady na krmení, na veterináře, na mzdy a další věci, které jsou s tím spojené, jsou poměrně velké, a bez podpory bychom to nebyli schopni provozovat," má jasno němčovický starosta.

"Za těch několik let, co se snažíme zachraňovat pejsky, tak ve mně byla spousta emocí, které potřebovaly jít ven. A ta knížka, to jsou ty emoce," přiblížil spisovatel Rožek.

Pokud jste ale spíše příznivci filmů, nezoufejte. Brzy si totiž přijdete na své. Kniha se totiž dočkala i filmového zpracování - v hlavní roli s Bolkem Polívkou. Na film o Gumpovi se v kinech můžete těšit už od třetího prosince.