Při rvačce v metru útočník bodl muže, poté mu ještě ukousl ucho!

Pražští kriminalisté pátrají po svědcích incidentu, který se stal v pátek 15. května, krátce po osmnácté hodině v jednom z vagonů metra, které jelo ve směru ze stanice Hůrka do stanice Lužiny. Dva muži mezi sebou měli nejprve slovní rozepři, ale poté došlo i k fyzickému napadení, které vygradovalo pobodáním jednoho z nich.

Útočník bodl poškozeného nejprve do ruky a poté také do nohy. To ovšem zřejmě nestačilo a při pokračující šarvátce stihl poškozenému ukousnout ještě kus ušního boltce. Kriminalisté v současné chvíli znají totožnost obou mužů, ale chybí jim svědectví od cestujících, kteří byli během incidentu přítomni.



Na videozáznamu je vidět, jak cestující vybíhají z vagónu, kde k napadení došlo, a přestupují do jiného a vyhnuli se tak nepříjemné situaci.



Policie žádá všechny občany, kteří incident viděli, aby neprodleně kontaktovali tísňovou linku 158. Jejich svědectví je pro kriminalisty v současné chvíli velmi důležité.



V případě odsouzení, hrozí útočníkovi, za trestný čin Těžké ublížení na zdraví, až desetiletý trest odnětí svobody.