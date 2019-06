Znásilnili vězenkyni dozorci? Pokud ano, hrozí jim tvrdé tresty!

Pokud by se prokázalo nařčení odsouzené a těhotné vražedkyně Petry Janákové, která tvrdí, že ji znásilnili tři dozorci, hrozilo by podle právníků takovému příslušníkovi vězeňské služby až 12 let za mřížemi. Na jakékoliv závěry je ale podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) příliš brzy.

Pokud by se obvinění, o kterém informovala Mladá fronta DNES, prokázalo, hrozil by dozorcům za znásilnění vězenkyně vysoký nepodmíněný trest. "Když je to souloží nebo způsobem srovnatelným se souloží, tak je to 2 až 10 let. Ale pozor, je tady odstavec 3 a ten říká, že odnětím svobody na 5 až 12 let bude potrestán ten, kdo spáchá takový čin na osobě, která je ve výkonu vazby nebo v trestu odnětí svobody. Takže tam je to ještě horší," vysvětlil pro TN.cz právník Jaroslav Ortman.

Případ je zatím ve fázi vyšetřování. "My momentálně pracujeme se všemi možnými verzemi, ale nebudeme to dále specifikovat," řekla v úterý na dotaz TN.cz mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová. Už v minulosti se kromě samotného osočení dozorců Janákovou objevily spekulace, že sperma mohla získat od některého z vězňů.





Pro určení otcovství budou klíčové testy DNA. Ty sice mohou lékaři provést i před narozením, jde ale o komplikovanější zákrok a proto budou testy na pořadu dne pravděpodobně až po narození dítěte.



Zatím těhotná Janáková zůstává na svobodě poté, co jí soud přerušil výkon 30letého trestu za vraždu sběratele mincí a plánování dalších vražd. Po narození dítěte s ním může vražedkyně zůstat ještě jeden rok na svobodě. Na podzim roku 2020 pak bude muset nastoupit na zbylých 28 let zpátky do vězení.

Janáková může ovšem znovu otěhotnět, což by nástup do vězení opět odložilo. Podle kritiků jde v tomto případě o velkou díru v zákoně. Stejně tak existuje možnost, že odsouzená uteče. Nikdo ji totiž po dobu, kdy je těhotná a na svobodě, hlídat nemůže.



Nejistý je také osud dítěte. To bude vražedkyni po dovršení jednoho roku věku s největší pravděpodobností odebráno. Existuje sice ženská věznice ve Světlé nad Sázavou, kde funguje oddělení pro matky s dětmi, odsouzené tam ale pykají za podstatně menší prohřešky s kratší délkou trestu.



O osudu dítěte tak bude nejspíš rozhodovat opatrovnický soud. "Zřetel se bude brát především na zájem dítěte, nikoliv na zájem matky," myslí si právnička Dagmar Raupachová. Dítě tak může skončit u příbuzných. Pokud ale rodina nebude funkční, může potomek vražedkyně skončit i v dětském domově.





Podívejte se na reportáž TV Nova k případu těhotné vražedkyně: