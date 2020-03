Při prořezávání stromů srazilo dělníka auto, strašlivou nehodu nepřežil!

Pracovník údržby silnic v úterý ráno zahynul u Libáně na Jičínsku. Srazit ho měl řidič osobního auta a do něj pak narazily podle policie ještě další vozy.

Skupinka pracovníků prořezávala mezi Dětenicemi a Libání stromy. Jde o silnici třetí třídy. Bylo to v poměrně nepřehledné zatáčce. Jednoho dělníka srazilo po osmé hodině ráno auto, další se měl snažit uskočit, což se mu částečně podařilo. Následně měly do auta narazit další čtyři vozy.

Stav zraněného dělníka byl podle záchranářů od začátku kritický. Operátor tísňové linky 155 radil, jak mají svědci nehody účinně provést masáž srdce.

Ačkoli to lidé na místě podle pokynů dělali, resuscitace stejně nebyla úspěšná a nepovedlo se to ani přivolaným záchranářům. Ti měli poté do nemocnice přepravit druhého dělníka a taky řidiče osobního auta.

Silnice byla celé dopoledne uzavřená a policisté míru zavinění u jednotlivých účastníků stále zjišťují. Je velmi pravděpodobné, že to potrvá ještě několik týdnů.

Zatím není jasné, zda někdo z účastníků nebyl pod vlivem alkoholu. Policie bude také zjišťovat, jakou rychlostí vůz jel. Zjistit musí také to, zda byli pracovníci údržby silnic řádně označení a zda se bezpečné pohybovali na vozovce.