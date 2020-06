Při protestech v Las Vegas se střílelo, policista bojuje o život. VIDEO

Masové protesty ve Spojených státech, které odstartovala smrt neozbrojeného černocha George Floyda, se nevyhnuly ani ráji hazardu - nevadskému Las Vegas. Při dvou incidentech tu jeden člověk zemřel a policistu na jiném místě ozbrojený pachatel střelil do hlavy a velmi vážně zranil.

Podle místního šerifa jsou oba zmíněné incidenty z pondělního večera spojené s demonstracemi, které už několik dní zmítají celými Spojenými státy a nepolevují.

Šerif Joe Lombardo na tiskovém brífinku popsal obě události. Při prvním incidentu podle portálu CBS News policisté rozháněli velký dav, který se shromáždil před hotelem a kasinem Circus Circus v samém centru Las Vegas.

Protestující po nich házeli kameny a láhve. Při zatýkání se podle Lombarda "rozlehl výstřel a náš důstojník šel k zemi." Policista skončil napojený na přístroje a podezřelý, který ho měl střelit do hlavy, pro změnu v poutech.

Druhý incident se stal před blíže neidentifikovanou federální budovou, kterou policisté rovněž chránili před rozzuřeným davem. V jednu chvíli to vypadalo, že muž, který "u sebe měl hned několik zbraní a byl navlečený do taktické vesty", náhle po jedné ze zbraní sáhl. A muži zákona po něm vystřelili. Zemřel po převozu do nemocnice.