Při řádění šíleného střelce v USA zemřelo nejméně 8 lidí. Je po smrti

Incident poblíž letiště v hlavním městě státu Indiana se odehrál krátce před čtvrteční půlnocí místního času (v pátek ráno našeho času).

Mluvčí indianapoliské metropolitní policie Genae Cooková po střelbě uvedla, "že více lidí utrpělo střelná zranění" a že jich následkem toho osm zemřelo, píší The New York Times. Další zraněné záchranáři rozvezli do několika nemocnic v okolí.

Cooková doplnila, že hrozba už byla zažehnána, protože agresor po hrůzném činu spáchal sebevraždu. Lidi, kteří se nemohou spojit se svými příbuznými pracujícími v tomto skladišti, zároveň policie vyzvala, aby se shromáždili v hotelu, který je od místa střelby vzdálený asi 1,5 kilometru. FedEx svým zaměstnancům nepovoluje při směnách ve skladišti používání mobilních telefonů.

Po střelbě v budově, která stojí u místního letiště, musel být přerušen také provoz na blízké dálnici. O motivu střelby nebo identitě útočníka zatím nejsou žádné bližší informace.

