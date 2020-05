Při srážce auta s autobusem se zranilo pět lidí. Na místo letěl vrtulník

Nedaleko obce Podolanka na Praze-východ došlo k tragické dopravní nehodě. Osobní auto se srazilo s autobusem, řidič osobáku z neznámých příčin vyjel do protisměru. Zranilo se pět lidí, řidič osobního auta skončil v bezvědomí. Na místo letěl vrtulník záchranné služby. Doprava směrem na Podolanku stojí.

"Krátce před 17. hodinou jsme vyjížděli k dopravní nehodě osobního auta a autobusu v katastru obce Podolánky. Osobní vozidlo vyjelo z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetlo s autobusem. Řidič osobního auta utrpěl těžká zranění, byl transportován vrtulníkem do jedné z pražských nemocnic," řekla policejní mluvčí Markéta Johnová.

V autobuse v tu dobu cestovalo zhruba 16 lidí. Čtyři cestující a řidič při srážce utrpěli lehká zranění. K ošetření do Nemocnice Na Bulovce poutovaly dvě ženy. Z děsivého zážitku si odnesly jen lehké zranění hlavy. U řidiče autobusu policisté na místě vyloučili požití alkoholu dechovou zkouškou. Jestli drogy nebo alkohol před jízdou užil řidič osobního auta, odhalí odběr krve.

"U obce Podolanka ve Středočeském kraji, na Vinoři, jsme zasahovali v rámci výpomoci u nehody autobusu a osobního auta. Na místo letěl i vrtulník lékařské záchranné služby pro jednu z pěti zraněných osob," popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Na zásahu spolupracovali pražští hasiči spolu s jednotkami ze Středočeského kraje.

Jednoho z účastníků nehody museli vyprošťovat a následně ho předali do péče záchranářů. Tím byl řidič osobního auta, který také ze srážky s autobusem vyšel nejhůře. S těžkými zraněními byl převezen do pražské Motolské nemocnice. Po srážce byl zraněný muž navíc dle informací záchranářů krátce v bezvědomí. Jeho spolujezdec utrpěl jen lehká zranění, se kterými putoval do nemocnice Na Vinohradech.

"Řidič osobního auta utrpěl vážná poranění a bylo nutné ho připojit k umělé plicní ventilaci. Po zajištění nezbytné pomoci byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Řidič autobusu utrpěl různé odřeniny a k dovyšetření byl transportován do Nemocnice Na Bulovce," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Silnice ve směru na Podolanku je uzavřená a policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Jak dlouho zůstane silnice neprůjezdná, zatím není jasné. Veškeré příčiny a okolnosti nehody policisté dál vyšetřují.