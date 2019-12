Při srážce autobusů v Praze se zranilo 30 lidí, hlavně dětí!

Autobusy se střetly po deváté hodině v ulici Roztylská v pražském Chodově. "Na místo byl vyslaný vrtulník záchranné služby. Policie řídí dopravu a pomáhá zraněným," řekla TN.cz mluvčí Violeta Siřišťová.

Záchranáři vyhlásili traumaplán. V jednom z autobusů měly cestovat děti předškolního věku. "Na místě je podle prvotních informací cca 30 zraněných, převážně lehce, mezi nimi je velká část dětí," napsali záchranáři na twiiteru.

Posádky do nemocnice převezly celkem osmnáct lidí. "Z toho 5 dospělých a zbytek děti okolo 4 let věku. Převážně se jednalo o pohmožděniny. Převezeni do FNM, FNKV a TN.," doplnili záchranáři.

U nehody zasahuje také evakuační autobus Dopravního podniku hlavního města Prahy a dvě jednotky hasičů. Policie střet autobusů vyšetřuje a hledá viníka. "Po dobu zásahu složek Integrovaného záchranného systému je v místě dopravní omezení," informovala policie na twitteru. Pražští hasiči také vyslali svého psychologa.

Podle svědka, který se ozval redakci TN.cz, řidiče autobusu nejspíš oslnilo slunce a narazil do stojícího autobusu. Děti byly vystrašené a po nehodě některé z nich šly do tepla jídelny, která se nachází poblíž. Svědek také pomáhal s ostatními lidmi starat se o zraněné.

O děti se v jídelně podle policie starají také učitelky ze školky, hasiči i záchranáři.