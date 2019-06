Babišův problém s dotacemi: U trestných činů je sazba až 10 let

Návrh auditorské zprávy Evropské komise, který se zabývá možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše, vyvolal v České republice bouřlivé reakce. Hovoří se o tom, že bude třeba některé dotace vrátit, tím by ale případné potvrzení závěrů zprávy nekončilo. Z návrhu vyplývají dva trestné činy, které by musely být prošetřeny.

Premiér Andrej Babiš je podle návrhu auditorské zprávy Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na jeho podniky. Sám Babiš pochybení odmítá, podle něj postupoval podle českých i evropských zákonů.

Samotný návrh zprávy Evropské komise uvádí, že premiér ovládá dva svěřenecké fondy a díky tomu má i prospěch z toho, jak se firmám daří. Zároveň má podle auditu přímý vliv na to, jak se dotace v Česku rozdělují, a tak je ve střetu zájmů. Hovoří se o tom, že by Česko mělo vracet dotace z EU.

Celá věc se ale netočí jen kolem peněz, vrácením dotací by se kauza, pokud by se závěry zprávy kompletně potvrdily, neuzavřela. Z návrhu zprávy totiž vyplývají hned dva možné trestné činy.

"Domnívám se, že z návrhu vyplývají dva možné trestné činy, které budou nejspíš orgány činnými v trestním řízení prošetřovány, a to trestný čin dle ust. § 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie a trestný čin dle ust. § 212 Dotační podvod," vysvětlila advokátka Lucie Kolářová z Advokátní kanceláře Vácha & Kolář.

Obviněný by v tomto případě byl ohrožen trestní sazbou ve výměře 5 až 10 let, jelikož se lze domnívat, že by škoda přesahovala pět milionů korun. V tom případě se jedná o škodu velkého rozsahu.

"S ohledem na výměru trestu a zejména pak její spodní hranici lze s největší pravděpodobností hovořit o trestu nepodmíněném, pokud by byl obviněný subjekt (fyzická osoba) uznán vinným. Pominout nelze ani případnou odpovědnost právnické osoby na základě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim," doplnila Kolářová.

Zjištění ve zprávě mohou být ještě vyvrácena, jedná se o návrh zprávy, na který bude česká strana reagovat a jednotlivé body se pokusí vysvětlit.

Nejvyšší státní zastupitelství si nechá podle Pavla Zemana vypracovat vlastní podrobnou analýzu. "My jsme se rozhodli, že zpracujeme naši vlastní analýzu. Pečlivě projdeme už předběžnou zprávu a vyhodnotíme, zda je na místě postupovat dále... My analyzujeme, protože to, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zavdávat podezření z trestného činu," řekl Zeman.