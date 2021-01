Nafta zlevňuje, ceny benzínu ale letí nahoru! Víme, kde je nejlevnější

Ceny nafty jdou dolů, už jsou v ČR dokonce nižší, než například v Polsku. Právě tam lidé v příhraničí často jezdili tankovat, aby ušetřili.

Nejlevnější benzín teď čerpají řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr k mání v průměru za 27,84 koruny. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr tam prodávají průměrně za 26,84 Kč. Majitelé dieselových aut těží ze snížení spotřební daně z nafty o korunu na litr.

Naopak nejdražší palivo nabízejí pumpy v hlavním městě, kde litr benzínu stojí průměrně 29 korun za litr. A nafta zhruba 28 korun. "Cena benzínu je teď nejvyšší od konce loňského března, zatímco nafta je i teď levnější, než byla třeba na Vánoce 2020," řekl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Řidiči benzínových vozů by se v následujících týdnech měli podle Kovandy připravit na další zdražení pohonných hmot. A netýká se to jen ČR, ale i ostatních evropských zemí. "V příštím týdnu zdraží benzín o deset haléřů na litr, nafta bude cenově stagnovat," míní Lukáš Kvanda. Neočekává ale, že by benzín mohl překročit 30korunovou hranici.