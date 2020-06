Tragická smrt chlapce ve Slaném, policie má několik vyšetřovacích verzí

"Zasekl se mi plyn. Přidal se plyn a jelo to furt. Strhnul jsem to, abych neporazil támhlety lidi. Tak jsem to strhl sem," hájil se řidič autobusu. Takhle v šoku vypovídal jen chvíli poté, co srazil autobusem několik lidí. Na vlastní oči a z bezprostřední blízkosti nehodu viděl i řidičův kolega.

"Z ničeho nic zatočil a šlo to všechno pod plným plynem. My jsme tam stáli u kraje, tak jsme akorát odskočili a byli jsme rádi, že prostě on to tak nějak vybral. No a narazil do té čekárny. Držel to oběma rukama. Bylo vidět, že toho měl plné ruce," popsal autobusákův kolega.

"Když autobus narazil, tak to šlo pořád pod plným plynem. Mně to přijde, že to byla porucha plynu, že to bylo zaseklé," dodal pro TV Nova.

Že může přesně k takové fatální poruše plynu dojít, nevylučují ani odborníci. Zvlášť u starších autobusů. Ten, který v úterý vzal život chlapci, byl starý sedm let. Před zhruba týdnem prý ale prošel kontrolou.

"Že se zasekne plyn u autobusu, je možné. Jde o to, jak na to reaguje řidič. Je to situace krizová, takže nemůžeme řidiči vyčítat, že se nezachoval tak, jak někdo by vymyslel za hodinu," popsal Ladislav Černý ze společnosti Autoprofi.

Na situaci, kdy se zasekne plynový pedál, jsou totiž obyčejně trénovaní jen automobiloví závodníci. "Běžný řidič, když se tohle stane, tak je zděšený a šlápne na brzdu a čeká, co se stane, je to přirozené," tvrdí Černý.

Policie podle informací TV Nova pracuje i s verzí, že mohlo jít o nevěnování se řízení. Zabývá se také tím, že řidič na sobě pravděpodobně v době nehody měl pantofle.

"K řízení vozidla je vhodná bota, která je pevná, nízká, s kvalitní podrážkou. Pokud jde o řidiče profesionály, není to jenom otázka volby, ale je to i věc bezpečnosti práce," řekl Tomáš Neřold, mluvčí Bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

"Řidiči mají předepsanou od nás celou uniformu. Jak má vypadat od vrchu až dolů. Jsou předepsané boty s plnou patou," tvrdí mluvčí přepravní společnosti Arriva Jan Holub.

Na nástupní ostrůvek, kde zemřel sedmiletý chlapec, ve středu lidé celý den nosili svíčky a také plyšáky. Řidič je podle zaměstnavatele v pracovní neschopnosti a není schopen si vybavit, co přesně se stalo. Jde přitom o zkušeného šoféra, který za volantem sedí přes 40 let.